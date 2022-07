Bioenergias na mira para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul

publicidade

A bioenergia, como é chamada, também foi abordada no Fórum de Energias Renováveis. Um exemplo destas fontes é o biogás, que poderia suprir até 40% da demanda nacional por eletricidade e 70% do consumo de diesel no Brasil, conforme um estudo da Associação Brasileira do Biogás.

Aqui no Rio Grande do Sul as biomassas são produzidas a partir de fontes pecuárias, agroindustriais, estações de tratamento de esgoto e aterros. O país produz 220 mil toneladas de resíduos domiciliares todos os dias. Cerca de metade deles é orgânico. Portanto, suprimento é o que não falta para o setor. Existe um projeto em andamento em Triunfo, na região metropolitana, que busca suprir a demanda por este tipo de produção.

