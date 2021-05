Bioenergias têm um grande caminho de expansão no Brasil

publicidade

Mais de dois mil municípios brasileiros possuem aterro sanitário para o descarte dos resíduos, mas até o final do ano de 2018 havia apenas 276 plantas de biogás em operação no país cuja matéria-prima utilizada era o esgoto, o lixo ou os resíduos da agropecuária.

Com tantas oportunidades a serem exploradas, o que tem faltado ao setor de bioenergia no país para acelerar essa expansão em território nacional? Dentro deste aspecto, como fica a posição do Rio Grande do Sul? Temos possibilidades de despontar como referência no Brasil na produção de gás natural e biometano?

Estas são algumas das perguntas respondidas pelos especialistas na área que participaram nesta quinta-feira do segundo debate energias renováveis, promovido pelo jornal Correio do Povo e Rádio Guaíba.

Ouça: