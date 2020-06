Cidades gaúchas repercutem mudanças nas bandeiras do distanciamento controlado

publicidade Após uma extensa agenda com prefeitos e uma nova reunião com o Comitê de Crise, o governador Eduardo Leite anunciou, nessa terça-feira, o retorno das regiões de Santa Maria e Santo Ângelo para a bandeira laranja. Já as regiões que têm como cidades referências Caxias do Sul e Uruguaiana permaneceram na bandeira vermelha, de alto risco, que prevê medidas restritivas mais severas. O Direito ao Ponto desta quarta-feira acompanha a repercussão dos ajustes nas quatro regiões. A apresentação é de Brenda Fernández.

