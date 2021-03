Como a Austrália combateu a Covid-19 e já retomou shows com aglomerações

publicidade

O setor de artes da Austrália está lentamente se recuperando dos impactos da Covid-19, com produções ao vivo começando novamente em diversas cidades do país. Ao mesmo, os australianos passam a viver lampejos de normalidade com a pandemia controlada na maior ilha da Oceania. Desde o início da questão sanitária, medidas de restrição, controle fronteiriço, monitoramento de casos e união política contribuiram para o índice de apenas 909 mortes. Enquanto isso, o Brasil ultrapassou um novo recorde no país: foram 3.158 óbitos, totalizando 298.843 vidas perdidas.

Neste episódio, o Direto ao Ponto debate o combate à pandemia na Austrália e vê as lições que o Brasil pode tirar dos seus vizinhos de hemisfério. Com participação da jornalista brasileira Clarissa Caum, radicada em Sydney, no estado de Nova Gales do Sul.

Ouça: