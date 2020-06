Como a plataforma Córtex auxiliará famílias e escolas durante a pandemia

publicidade A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta terça-feira parceria com uma plataforma on-line que pretende integrar pais, alunos e professores do ensino fundamental durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. O sistema de gestão escolar Córtex foi desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos e cedido à prefeitura, como já foi feito com algumas instituições estaduais. Ele deve operar também após a crise sanitária, no que o governo apontou como o seu legado para a educação da cidade. A ferramenta foi pensada para dar agilidade aos processos que ocorrem dentro das escolas e também para permitir diagnóstico e medidas corretivas em tempo real. Para a implementação na capital, o projeto é patrocinado pelos empresários Jorge e Klaus Gerdau. Ouça:

Ouça este e outros episódios dos podcasts do Correio do Povo pelos principais serviços de reprodução de áudio. Basta fazer a procura por “Correio do Povo” ou pelo nome do programa. Se preferir, clique nas imagens abaixo: