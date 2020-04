Como fica a situação dos brasileiros impedidos de voltar ao país

publicidade Planos interrompidos. Essas duas palavras podem definir o que a pandemia do novo coronavírus fez com milhões de pessoas ao redor do mundo. Da falência de negócios a cancelamento de casamentos, por exemplo, muitos tiveram os desejos de viagens interrompidas. Cenas de passageiros presos em aeroportos fechados por normas do governo ou aviões vazios e estacionados tornaram-se comuns em fotos e imagens televisivas. Em meio a esse cenário, há aqueles que haviam deixado tudo – ou boa parte do que tinham – para trás para viver o sonho de viajar pela América do Sul. A prática, algo comum entre aventureiros de países do continente, também foi afetada. As paisagens paradisíacas da cadeia de montanhas do Chile, por exemplo, tornaram-se um fardo para brasileiros que, impedidos de retornar, têm essa vista como a única nos últimos dias. Ouça:

Ouça este e outros episódios dos podcasts do Correio do Povo pelos principais serviços de reprodução de áudio. Basta fazer a procura por “Correio do Povo” ou pelo nome do programa. Se preferir, clique nas imagens abaixo: