Como funcionará a flexibilização nas atividades econômicas

publicidade Com a terceira menor incidência do novo coronavírus entre as 27 capitais brasileiras, Porto Alegre deve ter um afrouxamento das medidas de isolamento ainda nesta semana. O prefeito Nelson Marchezan vai liberar um pouco mais as restrições à atividade econômica, com autorização para a reabertura de bares, restaurantes, shopping centers, academias de ginástica, museus e bibliotecas. Diferentemente de outras capitais e de alguns dos principais municípios gaúchos, a maior cidade do Estado não divulga o mapeamento dos casos confirmados de infectados pela Covid-19 por território da cidade, considerado por especialistas como uma importante ferramenta para planejar ações de controle do coronavírus. Ouça:

