Como o Rio Grande do Sul se prepara para as eleições de 2020

publicidade

Em meio à pandemia que já deixou mais de 100 mil vítimas fatais no Brasil, municípios de 26 estados e o Distrito Federal se preparam para as eleições municipais. Algumas alterações já foram anunciadas, como a mudança da data do pleito que, agora, deve ocorrer em 15 e 29 de novembro. No Rio Grande do Sul, 497 cidades irão eleger prefeitos e vereadores em uma votação sem biometria e com a redução no número de seções eleitorais.

O Direto ao Ponto desta segunda-feira conversou com a editoria de Política do Correio do Povo, Mauren Xavier, para entender quais são as estimativas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para o pleito e como as mudanças provocadas pela pandemia vão influenciar na eleição.

Ouça: