Covid-19: Entenda como uma pandemia chega ao fim

Quase dois anos se passaram e o fim da pandemia de Covid-19 começa a entrar nos debates. Regras foram flexibilizadas, casos diminuíram e os hospitais já não apresentam o caos do início. Porém, quando uma pandemia tem fim? O Direto ao Ponto conversou com o Chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Eduardo Sprinz, para responder essa e outras perguntas.

Ouça: