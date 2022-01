Cuidados com os pets no verão

publicidade

As altas temperaturas do verão podem ser bastante incômodas para os animais domésticos, visto que, diferente dos humanos, cães e gatos não possuem muitas glândulas sudoríparas. A maioria delas estão situadas nos coxins, as “almofadas” das patas, o que acaba dificultando a termorregulação dos animais, que é o controle da temperatura corporal.

Por conta disso, os pets necessitam de inúmeros cuidados especiais para que não sofram com o calor. O presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Rio Grande do Sul (Simvet-RS), João Batista Pereira Junior, aponta os cuidados importantíssimos com os pets durante a estação mais quente do ano. Ele menciona inclusive os abandonos tão comuns neste período do ano.

Segundo ele, a temperatura do ambiente em que o pet está é essencial para ajudá-lo no controle do calor corporal. Quando o animal se encontra em um ambiente quente, sua temperatura corporal aumenta e dificulta a termorregulação, por isso precisa estar em ambientes mais frescos para que não haja sofrimento.

Mesmo que a temperatura corporal dos animais domésticos sejam ligeiramente mais alta que a dos humanos, o ambiente ideal para eles gira em torno dos 20 a 25 graus Celsius. A entrevista é conduzida pela coordenadora de Produção do Correio do Povo, Luciamem Winck e a edição é de Pedro Bastos.

Ouça: