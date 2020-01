Demissões no Grêmio levantam surpresa e dúvidas

O fato aconteceu seis dias após o grupo de apresentar para a temporada 2020

publicidade Em uma reformulação surpreendente para o momento, quando os trabalhos da pré-temporada já tiveram início, o Grêmio anunciou nesta quarta-feira a demissão de sete profissionais, de diferentes áreas, que trabalhavam com o gurpo de futebol. O Direto ao Ponto busca contextualizar e projetar o impacto das saídas no futebol e na política do Grêmio, tendo a participação dos jornalistas Hiltor Mombach e Rafael Peruzzo. Apresentação: Tiago Medina. Ouça: