Dilemas e possibilidades para o novo modelo de distanciamento do RS

publicidade

Após várias mudanças técnicas e políticas no modelo de Distanciamento Controlado ao longo do ano, o governo gaúcho tomou a mais complexa delas: migrou todo o Rio Grande do Sul de bandeira preta à vermelha para abrir caminho ao retorno presencial às aulas. A decisão não só colocou em discussão o embasamento científico do modelo, como também expôs uma conduta classificada como "autoritária" por algumas entidades – como é o caso da Famurs. Agora, governo gaúcho estuda um novo modelo de distanciamento a ser apresentado à população no dia 10 de maio.

De acordo com a jornalista do Correio do Povo, Flavia Bemfica, a nova formatação deverá ainda usar a comunicação por bandeiras, ser mais flexível e espelhado no modelo usado pelo governo de São Paulo.

No Direto ao Ponto desta quarta-feira, Flavia Bemfica conta dos bastidores, dilemas e das possibilidades para o novo modelo de distanciamento do RS.

Ouça: