Direto ao Ponto: os efeitos e disputas da paralisação do Imesf

Vinte postos de saúde fechados, 92 mil pessoas afetadas. Esse foi o impacto inicial do primeiro dia de paralisação dos funcionários do do Instituto Municipal da Estratégia de Saúde da Família (Imesf), em Porto Alegre. A greve ainda deve durar mais dois dias, enquanto a Câmara tenta convocar o Executivo a debater – e a prefeitura se nega a conversar enquanto houver manifestações. Com Tiago Medina.

