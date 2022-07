Entenda como será o processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

publicidade

Com um atraso de dois anos, devido à pandemia, Porto Alegre inicia o processo de revisão do Plano Diretor. Um instrumento de política urbana que estabelece as regras para ocupação de diferentes áreas da cidade. O Direto ao Ponto conversou com o secretário de meio ambiente e sustentabilidade, Germano Bremm, e com a diretora de planejamento urbano, Patrícia Tschoepke, para melhor entender o cronograma e as ideias de revisão.