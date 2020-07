Entenda o papel do Fundeb e como ele financia a educação básica do RS

publicidade

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/15, que virou centro de discussão entre parlamentares e o Planalto nas últimas semanas, foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados na noite terça-feira. Com ampla aceitação – apenas sete votos contra no primeiro turno e seis no segundo – a proposta de prorrogação do Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) teve alterações acatadas e acordadas junto ao governo Bolsonaro. Para virar lei, a PEC também precisa ser aprovada em dois turnos no Senado.

Para analisar a importância do fundo para Estados e municípios no financiamento e desenvolvimento da educação básica, principalmente no cenário atual e pós pandemia, e discutir a aplicação deste dinheiro no ensino gaúcho, o Direto ao Ponto conversou com Nalu Farenzena, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), integrante do Núcleo de Estudos de Política e Gestão da Educação da Ufrgs e, ainda, presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. O episódio teve apresentação e produção de Brenda Fernández.

Ouça: