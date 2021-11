Entenda o que é Miocardite e os riscos desta inflamação do coração

publicidade

A miocardite é uma inflamação no coração que pode surgir como complicação durante diferentes infecções no organismo, sorbretudo por vírus. Ela pode acometer qualquer pessoa, mas homens correspondem maior parte dos pacientes. Um estudo americano apontou que pessoas com Covid-19 tem quase 16 vezes mais risco de miocardite em comparação com pessoas que não foram infectadas.

Ao Direto ao Ponto desta sexta-feira, Andreia Biolo, médica chefe do Serviço de Cardiologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, explica principais características da doença.

Ouça: