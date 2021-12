Entenda o surto de gripe causado pelo vírus influenza A H3N2

publicidade

Desde novembro, os casos de Influenza A da variante H3N2 cresceram exponencialmente no país. Em questão de dias, alguns estados já enfrentavam surtos e um sistema hospitalar sobrecarregado. A situação também provocou dúvidas na população, já que os sintomas são parecidos com os provocados pelo coronavírus – vírus ainda em circulação no país. O Direto ao Ponto desta terça-feira vai falar sobre a incidência de casos de gripe no verão e as características da doença. Para isso, recebe o epidemiologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Eduardo Sprinz.

Ouça: