Entre riscos e cautela, uma expansão do novo vírus chinês

publicidade Há algum tempo que o mundo assiste aos primeiros casos de coronavírus, que surgiu na China e já está se espalhando por diferentes países. Para entender os riscos desta possível nova ameaça à saúde, ou Direto ao Ponto converso com um infectologista, que explica sobre os riscos à saúde e sobre a transmissão deste vírus. Com Eric Raupp. Ouça:

