Estresse, ansiedade e depressão: Os efeitos da pandemia na saúde mental da população

publicidade

Antes mesmo dos primeiros estudos, especialistas da área da saúde já alertavam para os efeitos da pandemia na saúde mental de grande parte da população. O excesso de informações, o "cenário de guerra" reportado de hospitais, o luto, o isolamento social e o medo foram alguns fatores-chaves para desencadear – e até mesmo servir de gatilho – para desestabilizar a saúde psicológica.

Mudanças significativas na rotina, desemprego e estresse podem ser sintomas que irão perdurar mesmo com o controle da pandemia. O Direto ao Ponto desta quinta-feira conversa sobre os efeitos da Covid-19 na saúde emocional com o Dr. Ives Cavalcante Passos, médico psiquiatra e professor do departamento de psiquiatria e medicina legal da Ufrgs.

Ouça: