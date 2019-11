Fim do parcelamento do IPVA no Rio Grande do Sul

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta segunda-feira medidas para equilibrar as contas

Uma delas é sobre o Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O imposto de 2020 deverá ser pago apenas entre os dias 6 e 30 janeiro e não haverá possibilidade de parcelamento. A notícia pegou muita gente de surpresa, por isso conversamos com a economista Patrícia Palermo, que deu dicas de como reorganizar as finanças para pagar o imposto em dia. Ouça: