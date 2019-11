Futuro da dupla Gre-Nal diante de uma Libertadores cada vez mais rica

O dinheiro vem se mostrando cada vez mais presente nas competições de futebol

publicidade A Libertadores está de cara nova. E uma cara mais glamourizada e rica. Nesta primeira edição de final única, dois clubes com grande poder financeiro – além, claro, de grandes jogadores em campo – chegaram à final. Trata-se de uma tendência para os próximos anos? Como ficam Grêmio e Inter diante de adversários que têm o potencial de transformarem-se em superclubes em nível continental? Com Tiago Medina, Carlos Corrêa e Nicholas Lyra. Ouça: