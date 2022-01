Gauchão 2022: “No futebol, quem manda são os resultados”, ressalta dirigente do Novo Hamburgo

publicidade

Todo o ano, o torcedor do Novo Hamburgo vive a expectativa do início do Gauchão. Após o título de 2017 diante do Inter, o clube vem se restruturando e tenta manter vivo o espírito que culminou com a campanha vitoriosa daquele ano marcante para o Nóia. O podcast Direto ao Ponto, especial Gauchão 2022, conversa com Juarez Radaelli, presidente do clube na ocasião e atual diretor do departamento de futebol. O dirigente abriu o jogo sobre o início de temporada da equipe e avaliou as expectativas para mais um começo de Gauchão.