Greve do Magistério completa 50 dias à espera de acordo sobre corte de ponto

Os servidores estão há quase 50 meses com os salários atrasados

publicidade A greve do Magistério gaúcho completa 50 dias nesta quarta-feira, quando ocorrerá mais uma rodada de reunião entre governo e Cpers/Sindicato, tendo como ponto central o corte de ponto dos dias parados. O novo encontro ocorre no dia seguinte à tentativa frustrada de acordo entre as partes e também na data prevista para a retomada de articulações do Piratini sobre o pacote de medidas do Executivo – ponto que desencadeou a paralisação dos professores, em novembro. Ouça: