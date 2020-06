Há 12 dias sem registrar óbitos, Lajeado teme por nova onda da pandemia

publicidade A cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, está há 12 dias em registrar nenhum óbito por coronavírus, tempo recorde desde a primeira morte pela doença em 23 de março. Apesar do intervalo e da redução no volume de casos confirmados diariamente, o secretário municipal de Saúde, Dr. Cláudio Klein teme uma segunda onda da pandemia na cidade. Paralelo à leitura das bandeiras do Distanciamento Controlado, a Prefeitura da cidade está usando dados de uma pesquisa realizada pela Univates, que está medindo a prevalência do coronavírus na população adulta. O Direto ao Ponto desta quarta conversou com o secretário municipal de Saúde, Cláudio Klein, e apresentar como a cidade de Lajeado retomou ao controle do contágio e como a gestão municipal está planejando, junto ao governo do Estado, o retorno das atividades presenciais na cidade. A apresentação é de Brenda Fernández. Ouça:

