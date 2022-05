Indícios de irregularidades nas eleições do Inter e o futuro político do clube

publicidade

Divulgada nesta quinta-feira pelo Correio do Povo, uma perícia feita com autorização da Justiça constatou possíveis irregularidades nas eleições do Inter em 2020. O pleito, que teve o atual presidente, Alessandro Barcellos, como vencedor, pode ter sido prejudicado pelo uso de robôs no sistema de votação. Para traçar os próximos passos da gestão Barcellos e como fica o cenário político dentro do Beira-Rio, o Direto ao Ponto conversou com o setorista, Fabricio Falkowski, que teve acesso ao documento.

