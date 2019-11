Latrocínio na Cidade Baixa coloca em xeque números positivos da segurança em Porto Alegre

Um tiro e fim de uma vida. Assim, de uma maneira triste e estúpida, uma jovem de 23 anos morreu na madrugada desta segunda-feira, no bairro Cidade Baixa.

publicidade Os indicadores criminais de Porto Alegre vêm registrando importantes quedas nos últimos meses. No entanto, o caso de latrocínio da jovem Nathana Stefany Marques Gay traz à tona de novo a questão da sensação de insegurança na Cidade Baixa. A Brigada Militar tem o trabalho elogiado pela Associação de Moradores, mas o crescimento expressivo na movimentação no bairro aos fins de semana é apontado como principal desafio. Ouça: