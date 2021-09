Novo status sanitário do Rio Grande do Sul

publicidade

2021 é um ano que é divisor de águas para a pecuária gaúcha. No dia 27 de maio, a Organização Mundial de Saúde Animal anunciou a concessão ao Rio Grande do Sul do certificado que reconhece o Estado como zona livre de febre aftosa sem vacinação.

O resultado foi apresentado na reunião plenária virtual da 88ª Assembleia Geral da OIE, em Paris. Com essa decisão, como o Rio Grande do Sul passa a ser visto aos olhos do mercado internacional? Especialistas avaliam a repercussão do novo cenário e o aumento de oportunidades que pode se abrir a partir dessa mudança.

