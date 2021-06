O aumento de ataques cibernéticos durante a pandemia

publicidade

O trabalho remoto e o aumento no uso da internet foram os principais fatores para que os crimes cibernéticos triplicassem na pandemia, apontam pesquisas. No último ano, também ficou evidente registros de ataques a sistemas de órgãos do Judiciário e do governo federal, como Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Ministério da Saúde. Assunto chegou, inclusive, a ser discutido na CPI da Covid no Senado Federal.

Para discutir o crescimento do crime cibernético e seus impactos, o Direto ao Ponto conversou com Gustavo Gonçalves, especialista em segurança da informação.

