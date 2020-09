O auto-declarado fim da pandemia no Brasil

Do comportamento de massa à politização da crise sanitária, podcast discute com psicólogo comportamento negacionista de brasileiros

publicidade Passados quase seis meses da declaração de pandemia de Covid-19, crescem as demonstrações de pessoas descumprindo as regras impostas pelos governos para conter a pandemia. No feriado da Independência, há uma semana, muitos brasileiros aproveitaram a oportunidade para decretar por conta própria o fim das medidas de isolamento e da crise sanitária. Infringindo diversas regras municipais e estaduais, lotaram cidades turísticas, praias e bares, muitas vezes sem sequer usar máscara. Muita gente decidiu que, se nada grave aconteceu consigo até agora, então não deve ser tão perigoso assim. O Direto ao Ponto discute esse cenário com Lucas Goulart, doutor em psicologia social pela Universidade federal do Rio Grande do Sul. Ouça: