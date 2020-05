O futuro dos shoppings no Brasil após a pandemia da Covid-19

publicidade Todos os 577 Shopping Centers no Brasil foram fechados a partir das recomendações de decretos municipais e estaduais para combater a pandemia da COVID-19. Conforme esses níveis de governos flexibilizam as restrições de funcionamento, eles dão ínicio gradativa ao retorno à normalidade. Cabe às prefeituras decidirem se os shoppings devem seguir fechados. Porto Alegre recebeu autorização da administração municipal na noite de terça. O prefeito Nelson Marchezan Jr. assinou decreto que passa a permitir o funcionamento de “estabelecimentos comerciais e de serviços independente do enquadramento”, a partir desta quarta-feira, 20 de maio. Com Eric Raupp, Brenda Fernandez e Celso Sgorla. Ouça:

