O que é a varíola do macaco e como a doença se dissemina

Caracterizada por febre, dor de cabeça e erupções ou manchas na pele, a varíola símia, ou varíola do macaco, têm ganhado destaque de autoridades de saúde em todo o mundo – são mais de cem casos confirmados na Europa, Ásia e, mais recentemente, na Argentina. Para entender mais sobre a doença, o Direto ao Ponto conversou com o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Eduardo Sprinz.

