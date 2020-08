O uso de novas tecnologias no enfrentamento à Covid-19

publicidade Ao passo que a pandemia ultrapassa marcas em casos e óbitos, a união entre ciência e tecnologia abre espaço para que recursos avançados se tornem potentes armas no enfrentamento ao coronavírus. A tecnologia robótica, a exploração espacial, a inteligência artificial e a ciência de dados são alguns dos recursos que podem contribuir em análises laboratoriais, em ações de prevenção ao coronavírus e contribuir na criação de vacinas e no aperfeiçoamento de tratamentos existentes. O Direto ao Ponto desta quarta-feira conversou com o professor membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), Carmelo Bastos Filho, sobre os recursos que podem contribuir no combate à pandemia. Ouça:

