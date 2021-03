Os conceitos do "Jogo de Posição" de Miguel Ángel Ramírez, técnico do Inter

publicidade

Idealizado pelo holandês Johan Cruyff e aperfeiçoado pelo catalão Pep Guardiola, ambos no FC Barcelona, o "Jogo de Posição" se tornou uma expressão comum no dicionário do futebol gaúcho em 2021 após a contratação do técnico Miguel Ángel Ramírez pelo Inter. Filosofia preferencial do novo comandante colorado, este estilo de jogo apresenta conceitos diferentes e complexos, que necessitam de tempo e compreensão dos jogadores para serem implementados da maneira correta.

Por isso, o espanhol, autorizado pela direção, utiliza o Gauchão para fazer testes, conhecer o elenco e as características de seus atletas. Mesmo ainda em adaptação, o Colorado venceu três partidas e viu a equipe se aproximar do modelo de atuação desejado, especialmente, na última quarta-feira, contra o Caxias, no Beira-Rio, na vitória por 2 a 0.

No futebol brasileiro, o desafio de Ramírez será encontrar o equilíbrio entre suas ideias, o grupo de jogadores e eventuais reações imediatistas da torcida. Para discutir os conceitos do "Jogo de Posição", o Direto ao Ponto recebe o comentarista Cristiano Oliveira, da Rádio Guaíba.

