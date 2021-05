Os desafios e potencialidades da energia eólica na matriz energética brasileira e gaúcha

publicidade

A importância da energia eólica na matriz energética brasileira está cada vez mais consolidada. Em fevereiro deste ano o setor alcançou 18GW de potência, o que fez dela a segunda principal opção de produção de energia no país. Isso significa dizer que hoje, pouco mais de 10% de toda a energia produzida no Brasil tem como fonte o vento.

O podcast Direto ao Ponto analisa justamente os aspectos da energia eólica no Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul. Para debater o assunto foram convidados o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Gabriel Souza, o presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul, Guilherme Sari, a presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Marjorie Kauffmann, e o promotor de Justiça do Ministério Público do RS Daniel Martini.

Ouça: