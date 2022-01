Os riscos do calor extremo para as pessoas

publicidade

No último domingo Porto Alegre viveu o quarto dia mais quente em sua história, com temperaturas chegando na marca de quarenta graus celsius. Com altas temperaturas e umidade a previsão é de temporais isolados nos próximos dias, mas de que forma isso se difere do calor seco que vínhamos enfrentando até então? Um dos efeitos do aumento da umidade é o aumento da percepção do calor, ou seja, da sensação térmica. Por mais que a temperatura não varie tanto, em função da alta umidade o índice de calor - que determina o efeito da umidade relativa sobre a temperatura aparente do ar - atinge marcas exorbitantes.



Com índices tão altos de calor, superando 45ºC, o calor extremo além de gerar desconforto aumenta os riscos de provocar choques de calor nas pessoas. No direto ao ponto de hoje conversamos com a Dra. Andréia Wenzel para entendermos os riscos que as altas temperaturas podem trazer sobretudo para o sistema respiratório. A entrevista é conduzida pela coordenadora de conteúdo do Correio do Povo, Luciamen Winck.

Ouça: