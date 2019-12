Pacote de Eduardo Leite encara primeiro dia decisivo na Assembleia

Pressão de aliados e incerteza de aprovação fizeram Piratini recuar da urgência na votação

publicidade Uma terça-feira atípica. Assim será o dia de hoje na Praça da Matriz, em razão da votação do primeiro projeto do pacote de medidas do governo do Estado. Depois de um revés na véspera, o Piratini articula com a base aliada pontos do projeto 503/2019, que altera alíquotas previdenciárias de servidores civis deverá ser pautado à tarde. Neste episódio, os jornalistas Tiago Medina e Mauren Xavier contextualizam sobre o andamento da votação do pacote e seus desdobramentos. Ouça: