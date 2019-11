Piratini volta a fazer acenos à educação em meio à greve dos professores

Qualificar o trabalho e ampliar a colaboração de políticas públicas, esse é o objetivo do acordo assinado pelo governo com a Undime.

Em meio a uma greve do magistério, o governo do Estado anunciou uma parceria para unificar os calendários escolares estadual e municipal já a partir do ano que vem. Anunciada um dia depois que o governador Eduardo Leite projetou um aporte milionário para o setor, a medida poderá ajudar a reduzir custos para investimentos em áreas da educação. A proposta recebeu ponderações do Cpers, que mantém a paralisação. Ouça: