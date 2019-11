Pontos polêmicos e projeção sobre o futuro do projeto de Eduardo Leite

publicidade O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), apresentou nesta quarta-feira o pacote de medidas para reestruturar o funcionalismo público. De acordo com Leite, caso as oito medidas do pacote sejam aprovadas na Assembleia Legislativa, a economia prevista nos próximos 10 anos é de R$ 25,4 bilhões. Para falar sobre os pontos polêmicos das propotas e projetatar a tramitação na Assembleia Legislativa, conversamos com a repórter de política, Flavia Bemfica, e com editora de política do Correio do Povo, Mauren Xavier. Ouça

