Por que o "estilo Felipão" segue contestado mesmo diante de resultados e títulos?

Após o empate em 0 a 0 do Athletico-PR com o Flamengo no Maracanã, o técnico Luiz Felipe Scolari foi atacado mais uma vez pela imprensa do centro do país, acusado de praticar um anti-jogo com seu futebol defensivo e moldado para os duelos decisivos dos mata matas.

Mesmo com seus títulos e vasto currículo, o técnico multicampeão segue sendo contestado. O Direto ao Ponto desta quinta-feira conversou com o colunista do Correio do Povo, Hiltor Mombach, e o comentarista da Rádio Guaíba, Gutiéri Sanchez, para saber por quais motivos o multicampeão Felipão segue sendo retratado com a pecha de retranqueiro aos 73 anos. A apresentação é de Vítor Figueiró e Nicholas Lyra. A edição é de Alef Alencar.

Ouça: