Porto Alegre 250 anos - A cidade e a guerra

No segundo episódio do Direto ao Ponto Especial Porto Alegre 250 anos, contamos a história da cidade de 50 em 50 anos, desta vez, abrangendo o período entre 1822 e 1872. O período colonial terminou e a capital gaúcha passa pela Revolução Farroupilha. Ainda assim, é uma fase de avanços em diversos segmentos. O Correio do Povo conversou com o professor e pesquisador da PUCRS, pós-doutor em História Social e Cultural da Arte, Charles Monteiro, para nos ajudar a descrever esta etapa na vida de Porto Alegre.

Ouça: