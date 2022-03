Porto Alegre 250 anos - Os primeiros trilhos

publicidade

Em 1874, a primeira linha férrea liga a Capital a São Leopoldo, idealizada pelo engenheiro José Ewbank da Câmara, que, posteriormente, levaria até Novo Hamburgo. O trecho inicial, inaugurado em abril, tinha 33,7 quilômetros de extensão e quatro estações: Porto Alegre, Canoas, Sapucaia e São Leopoldo.

A planta de Porto Alegre em 1888, no final do Império, marca a expansão da cidade, já sem as fortificações no seu entorno, para a região Norte e a intensificação do crescimento do “tecido urbano” na região Sul e da Cidade Baixa. É neste período que surgem os primeiros hipódromos, como o Rio-Grandense (Menino Deus), o Boa Vista (Independência) e o Navegantes.

