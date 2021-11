Qualificada, mas sem emprego: o drama da população negra

publicidade

O racismo se faz presente em muitos momentos da vida dos negros, inclusive na hora de encontrar um emprego. Algumas empresas investem em iniciativas para mudar esse cenário.

O podcast Direto ao Ponto conversou com especialistas para entender as dificuldades que os negros e negras enfrentam ao buscar emprego e o que pode ser feito para melhorar essa situação que, segundo dados do IBGE, ainda persiste no país.

Ouça: