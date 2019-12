Repercussões do novo pacote de Leite para o magistério gaúcho

O pacote apresenta mudanças para os servidores

publicidade A menos de uma semana do início da votação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o Executivo anunciou alterações em trechos do pacote que modifica as carreiras do funcionalismo. Pressionado por atos nas ruas e críticas da própria base aliada, o governador Eduardo Leite apresentou o substitutivo para deputados estaduais. O episódio do podcast Direto ao Ponto desta quinta analisa a articulação que levou às mudanças anunciadas e quais são os impactos que podem ter na apreciação do Legislativo. A apresentação é de Eric Raupp, com participação de Mauren Xavier. Ouça: