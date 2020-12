Repique da Covid-19 trará mudanças ao veraneio gaúcho

publicidade

A dez dias do Natal, que marca a abertura da temporada de verão, o Litoral Norte gaúcho amplia a expectativa de ter um veraneio mais próximo à normalidade, ainda que frente à reaceleração da pandemia. A partir desta terça-feira, cabe aos gestores municipais a liberação do uso das praias, desde que haja fiscalização, e ampliação do funcionamento do comércio. A nova flexibilização também trouxe entusiasmo ao setor hoteleiro que, ainda que sinta a recuperação dos clientes, vai buscar junto ao Piratini um abertura ainda menos rígida.

No Direto ao Ponto desta terça-feira, conversamos com a presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes e Similares do Litoral Norte e vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Sul (ABIH-RS), Ivone Ferraz, e com o secretário de Turismo, Cultural e Esportes de Torres, Fernando Nery, para entender o que muda neste veraneio com as novas normas.

Ouça: