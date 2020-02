Rio Grande do Sul sem perspectiva de greve de caminhoneiros

publicidade Caminhoneiros do Brasil podem realizar nesta quarta-feira uma greve como forma de protesto contra a suspensão do julgamento sobre a constitucionalidade da tabela de frete pelo Supremo Tribunal Federal que deveria acontecer amanhã. No Rio Grande do Sul, os motoristas de cargas não devem aderir à paralisação da categoria. O Direto ao Ponto discute com André Costa, presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul (Fecam), que explica por que está não é o momento para "movimentos bruscos, extremados ou em paralelo com outras categorias”. Ouça:

