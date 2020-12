Vacinas contra a Covid-19 avançam e levam esperanças para 2021

publicidade

A pandemia trouxe desafios sem precedentes para autoridades nacionais e para a população em 2020. A criação de um imunizante para o coronavírus – que é considerado pela comunidade científica um dos maiores feitos da área – foi desenvolvida em tempo recorde, fazendo com que diversos países mobilizem suas campanhas de vacinação. Entretanto, contando apenas com a ajuda de consórcios, os governos de países mais pobres estão ficando para trás. Os problemas e as dificuldades de distribuição equitativa do medicamento também passam pelos desafios de logística.

O Direto ao Ponto desta terça-feira discute o panorama da imunização contra a Covid-19 no mundo. Para isso, conversamos com o jornalista do Correio do Povo e pós-graduando em Estratégia e Relações Internacionais Contemporânea na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Eric Raupp. A apresentação é de Brenda Fernández.

