Selecionadas da Semana: LE SSERAFIM, Ed Sheeran, billy woods & Segal, aespa e mais

O primeiro sábado de maio já está entre nós, e isso significa que chegou o momento mais divertido do findi: o de atualizar as playlists com o que há de melhor nos lançamentos. Para te ajudar nessa missão, o “Selecionadas da Semana” reuniu as principais novidades musicais para você ficar por dentro de tudo o que rolou. Confira:

LE SSERAFIM - UNFORGIVEN

O girlgroup LE SSERAFIM lança o seu aguardado primeiro álbum de estúdio, “UNFORGIVEN”, e se mostra cada vez mais consolidado como um dos grandes atos da quarta geração do k-pop. Em 13 ótimas faixas, elas apresentam uma mistura do que já foi lançado anteriormente — como os hits “FEARLESS” e "ANTIFRAGILE" — com novas canções que impulsionam a forma do quinteto sul-coreano se definir musicalmente através de estruturas pop não convencionais e reviravoltas experimentais. O ponto alto fica com a música autointitulada ao disco, que além de contar com a participação do guitarrista veterano Nile Rodgers, tem um sample do clássico filme “The Good, The Bad and The Ugly” em uma combinação de rock e hip-hop. Não há dúvidas de que vai figurar nas listas de melhores álbuns de k-pop de 2023!

Ed Sheeran - -

Um dia após ser inocentado no caso de plágio de música de Marvin Gaye, o ruivinho mais famoso do mundo encerra o ciclo icônico de símbolos matemáticos com o lançamento de “-” (lê-se “Subtract”). Em um processo criativo que durou dez anos, o álbum reúne 18 composições que compartilham a temática de luto, esperança e vulnerabilidade pessoal. E, para a alegria dos fãs, o álbum é um projeto visual e todas as canções ganharam clipes individuais.

billy woods & Kenny Segal - Maps

A colaboração entre o rapper billy woods e o produtor Kenny Segal segue firme: depois de “Hiding Places”, lançado em 2019, eles repetem a dose e chegam com o álbum “Maps”. Produção extremamente apurada, flows intensos, letras metafóricas e beats com texturas experimentais mostram as habilidades dos dois artistas de combinar o que há de mais interessante entre ritmos e ideias musicais nas 17 canções que formam o disco.

Marina Sena - Olho no Gato

Ela é o momento! Inspirada nos anos 1990 e 2000, a cantora-compositora mineira apresenta o clipe “Olho no Gato” e manda avisar que a era do álbum “Vício Inerente” vai entregar conceito, coesão e aclamação. Com velocidade e cabelos esvoaçantes, ela interpreta toda a sedução que a letra e o ritmo da canção pedem. E, por sinal, Marina Sena foi tema do episódio do Fita Expressa dessa semana! Para conferir, é só clicar aqui.

aespa - Welcome To MY World (feat. nævis)

Elas finalmente voltaram! Como prévia do lançamento do mini-álbum “MY WORLD”, marcado para estrear no dia 8 de maio, o girlgroup aespa chega com o evocativo e cinematográfico clipe de “Welcome to MY World” (sim, a capitalização do “MY” é intencional). Dessa vez, as meninas deixam um pouco de lado o característico intenso hyperpop para se aventurar em sonoridades mais etéreas e focadas nos vocais. A curiosidade fica por conta da participação de nævis, a inteligência artificial que faz parte do universo narrativo do grupo.

Alan Palomo - Nudista Mundial ‘89 (feat. Mac Demarco)

Mais conhecido pela alcunha Neon Indian, o cantor-compositor Alan Palomo está de volta com uma composição inédita. Seguindo a já conhecida linha retrô de sonoridade, o artista mistura inglês e espanhol em uma canção divertidíssima, tropical e dançante que conta a história de dois garotos que resolvem fazer um rolê em uma praia de nudismo em Ibiza. Além da participação do queridíssimo Mac Demarco nos vocais, a música também ganhou um clipe especial.

The Chemical Brothers - All Of A Sudden

Ed Simons e Tom Rowlands continuam fazendo todo mundo dançar com suas batidas eletrônicas! Poucas semanas após o lançamento de “No Reason”, faixa que aparenta marcar o início de uma nova fase para a dupla britânica, eles chegam com “All Of A Sudden”. Tem sintetizadores pesados, beats de techno e sample de vocais perfeitamente inseridos: ou seja, lembra os velhos tempos do Chemical Brothers.

Harry Styles - Satellite

A era "Harry's House” continua! O carismático robô chamado Stomper protagoniza o fofíssimo e emocionante clipe para a música queridinha do fandom “Satellite”. Na narrativa visual, embarcamos em uma jornada em busca do Rover Curiosity da NASA. Preparem o lencinho para chorar, porque vai ser necessário.

Claud - Every Fucking Time

O álbum novo vem aí! “Supermodels”, sucessor do interessante “Super Monsters”, lançado em 2021, já tem data para chegar: 14 de julho. Para abrir os caminhos, a canção “Every Fucking Time” foi a escolhida para ser o primeiro single desse novo trabalho. Em poucos menos de três minutos, os instintos melodice o lirismo brutal de Claud apontam para um amadurecimento musical da cantora-compositora.

Bring Me the Horizon - LosT

Bring Me the Horizon lança a música “LosT”, que faz parte do projeto “Post Human”, uma espécie de coletânea de singles que substitui o conceito de álbum tradicional, e chega acompanhada de um clipe ao maior estilo cinematográfico. Apostando no terror e no gore, a narrativa sangrenta e ligeiramente perturbadora acompanha o vocalista Oli Sykes dentro de um hospital.

Kim Petras & Nicki Minaj - Alone

A farofa que a gente pediu! Cores impactantes, visuais deslumbrantes e muitas trocas de figurinos de Petras e Minaj em um ambiente retrô futurista fazem o clipe de “Alone” ser um serviço completo para os fãs. O vídeo foi dirigido por Arrad, que já assinou trabalhos de Anitta, Latto, Chloe Bailey, The Kid Laroi e muitas outras estrelas da música.

Bethany Cosentino - It’s Fine

Lembra do Beach Coast? Durante mais de uma década a cantora-compositora Bethany Cosentino esteve diretamente envolvida com o projeto em parceria com o músico Bobb Bruno e, depois de anunciar o hiatus do duo, ela surpreende ao anunciar a carreira solo. O álbum “Natural Disaster”, que tem previsão para ser lançado no dia 28 de julho, já tem o seu primeiro single: “It’s Fine”, que mistura nuances country e soft-rock com um refrão totalmente pop perfection.

Jonas Brothers - Waffle House

O trio de irmãos prepara o lançamento do sexto álbum de estúdio, “THE ALBUM”, para o dia 12 de maio. Enquanto o dia não chega, eles continuam aguçando a curiosidade dos fãs com singles prévios e, dessa vez, a canção “Waffle House” vem junto de clipe especial. Na narrativa visual, eles aparecem aproveitando a noite londrina de diversas maneiras, como DJ numa boate, dirigindo pela cidade e dançando, até culminar em cenas de um show lotado da banda.