Wrapped do Spotify: Retrospectiva mostra artistas mais ouvidos e inunda redes sociais

publicidade

Nos últimos anos, uma nova tradição se uniu ao Papai Noel, ao debate sobre uvas passas e a discussão sobre qual cor usar na virada do ano: é o Wrapped do Spotify. As retrospectivas musicais pessoais inundam a timeline das redes sociais assim que plataforma de streaming divulga os números para os seus usuários. O Fita Expressa dessa semana resolveu tratar exatamente desse fenômeno que, assim como o Bom Velhinho, chega cada vez mais cedo. E falamos ainda dos artistas mais tocadas nacionalmente e internacionalmente. Ou seja, muito sertanejo, funk, Taylor Swift (de novo), Bad Bunny...e também nossas listas pessoais. Participam do episódio Márcio Gomes, Mariana Necchi e Camila Souza.