10 de janeiro de 1920 - A Construção do Cais do Porto

O jornal Correio do Povo de 10 de janeiro de 1920 noticiava: "Hontem, ás 9 1/2 horas, o dr. Borges de Medeiros, presidente do Estado, esteve em visita ás obras do cáes. S. ex. fez-se acompanhar, nessa visita, pelos sr. dr. Protasio Alves, vice-presidente do Estado, e secretario do Interior, dr. Ildefonso Pinto, secretario das Obras Publicas e dr. Henrique Hausser, da Commissão de Melhoramentos de Navegação Fluvial e Lacustre".

Com a insistência do Dr. Borges de Medeiros, governador do Estado na época, as obras do Cais do Porto começaram a todo vapor, com o intuito de fomentar a economia da Capital gaúcha.

