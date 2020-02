14 de fevereiro de 1920 - A escassez do carvão

Ouça o que foi notícia há um século

publicidade O jornal Correio do Povo de 14 de fevereiro de 1920 noticiava: "Londres, 13 - Na Camara dos Communs, depois do pronunciamento contra a nacionalisação das minas, um deputado trabalhista declarou que a questão seria resolvida fora do Parlamento e annunciou que se faria um “referendum” entre os mineiros, na proxima semana." Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a produção de carvão se esgotou em alguns países da Europa, principalmente na Inglaterra. Ouça: